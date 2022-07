V skupini zdravstvo.si razočarani nad odpravo novele zakona o javnem naročanju, na ministrstvu stojijo za odločitvijo

Ljubljana, 26. julija - V skupini zdravstvo.si so razočarani nad odpravo novele zakona o javnem naročanju preko pred kratkim sprejetega interventnega zakona v zdravstvu. Ocenjujejo, da odprava pomeni korak v smeri korupcije. Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo, da je novela vsebovala določbe, ki so v nasprotju s pravnim redom EU in ki vnašajo korupcijska tveganja.