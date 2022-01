Ugotovljene napake pri storitvi UeNaročanje po zagotovilu ministrstva pospešeno odpravljajo

Ljubljana, 11. januarja - Težave s spletno aplikacijo v okviru testne storitve UeNaročanje, ki so jih ugotovili minuli teden, pospešeno odpravljajo, so poudarili na ministrstvu za javno upravo. Glede na današnji sestanek z izvajalcem bodo lahko v naslednjih dneh z dovolj visoko stopnjo varnosti zagotovili delovanje klicnega centra in telefonskega naročanja.