SDS, NSi in SNS predlagajo regulacijo cen medicinskih pripomočkov in opreme

Ljubljana, 11. januarja - Koalicijski stranki SDS in NSi ter opozicijska SNS so na današnji novinarski konferenci predstavili predlog sprememb zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvu. Predlagajo regulacijo cen medicinskih pripomočkov in opreme s sistemom referenčnih cen, primerljivih z drugimi državami EU.