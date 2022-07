Grški gasilci se borijo za rešitev naravnega parka Dadia

Atene, 25. julija - Obsežen gozdni požar v narodnem parku Dadia na severovzhodu Grčije tudi danes ni pod nadzorom. Državo še naprej pesti vročinski val, ki se je začel v soboto in bo po napovedih trajal do deset dni. Temperature naj bi se v nekaterih regijah povzpele tudi do 42 stopinj Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.