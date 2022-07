Na jugu in zahodu Evrope še naprej pustošijo požari

Bordeaux, 20. julija - Gasilci, ki se borijo z več požari na jugozahodu Francije, so danes sporočili, da so zaradi nekoliko boljših vremenskih razmer požari pod nadzorom, vendar jih še niso popolnoma ustavili. Medtem o požarih in ekstremnih temperaturah poročajo tudi s Portugalske, Španije, Italije in Grčije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.