Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 7.)

Ljubljana, 22. julija - Tuje tiskovne agencije so danes povzele poročanje STA o požaru na Krasu, zaradi katerega so pristojni danes evakuirali več ogroženih krajev in zaselkov. Poročale so tudi o odločitvi Rusije, da Slovenijo doda na seznam držav, ki izvajajo neprijateljska dejanja do ruskih diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini.