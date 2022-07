Dnevnik o volitvah (23. 7.)

Ljubljana, 22. julija - Zoran Potič v komentarju Jesenske nedelje rezervirajte za volitve piše o številnih volitvah, ki se bodo v Sloveniji zvrstile to jesen. Avtor poudarja, da je treba pri organizaciji volitev obnašati racionalno, saj lahko prepogosto siljenje na volišča povzroči odpor do volitev in tudi demokracije.