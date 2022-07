Primorske novice o vladi (23. 7.)

Koper, 22. julija - Saša Dragoš v komentarju Išče se politična pamet! piše o nestrinjanju sedanje in prejšnje vladi. Avtorica poudarja, da pred vsemogočim pretečim pomanjkanjem, draginjo in med kriki uničene narave, za iskanje pameti in znanja nezreli politiki nimajo več časa. Politično nagajanje v času dejanskih kritičnih razmer označi za nedopustno.