Požar na severu Aten ogroža naseljena območja

Atene, 20. julija - Po težavni noči se grški gasilci danes še vedno borijo z ognjem, ki se širi ob vznožju gorovja Pentelik na severnem obrobju Aten in ogroža tudi naseljena območja. Na terenu je skoraj 500 gasilcev s 120 vozili, devet letal in sedem helikopterjev, so po navedbah tujih agencij sporočili atenski gasilci.