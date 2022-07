Gasilci se še vedno borijo s požarom na italijanskem Krasu

Tržič, 20. julija - Bitka z ognjem se je na tržaškem in goriškem Krasu - pri Medjivasi, Moščenicah in Sabličih - nadaljevala celo noč, poroča Primorski dnevnik. Na terenu gasilcem pomaga tudi več helikopterjev. Prebivalci Tržiča so prejeli opozorilo, naj ne zapuščajo svojih domov, ponekod je oviran ali onemogočen tudi cestni in železniški promet.