Malijske oblasti prekinile rotacije mirovne misije ZN v državi

Bamako, 14. julija - Malijska vojaška vlada bo zaradi "nacionalne varnosti" začasno prekinila vse nove rotacije mirovne misije ZN MINUSMA v državi, vključno z že načrtovanimi, je danes sporočilo tamkajšnje zunanje ministrstvo. Prekinitev bo trajala do sestanka, na katerem naj bi "olajšali koordinacijo in regulacijo" rotacij mirovnih enot, so zapisali v izjavi.