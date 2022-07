Ecowas odpravil sankcije proti Maliju in Burkini Faso odobril prehodno obdobje

Akra, 4. julija - Voditelji gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas) so v nedeljo odpravili sankcije proti vladajoči vojaški hunti v Maliju in sprejeli marec 2024 kot ustrezen datum za vrnitev oblasti v civilne roke. Poleg tega so Burkini Faso, kjer prav tako vlada hunta, odobrili dve leti za prehod na demokratično ureditev.