Malijska vojaška hunta domnevno preprečila državni udar

Bamako, 12. julija - Vojaške oblasti v Maliju so danes sporočile, da so njihove sile zajele 49 vojakov, ki so prišli iz sosednje Slonokoščene obale in nameravali izvesti državni udar. Oblasti Slonokoščene obale so zanikale, da bi vedele za vojake, ki so v nedeljo oboroženi in brez dovoljenja pristali v malijski prestolnici Bamako, poroča nemška tiskovna agencija dpa.