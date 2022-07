Odbor za zdravstvo pretresa zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu

Ljubljana, 13. julija - Odbor za zdravstvo na današnji nujni seji obravnava predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je podaril, da gre za prvi korak k zdravstveni reformi, do predloga pa so med drugim zadržani v ZZZS in zdravniški zbornici.