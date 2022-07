Bešič Loredan za STA: Z reševanjem razmer na primarnem nivoju zdravstva se mudi

pogovarjala se je Sanja Gornjec

Ljubljana, 10. julija - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan upa, da bi bil lahko zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu v DZ sprejet že prihodnji teden. Namenjen je namreč takojšnji umiritvi razmer na primarnem nivoju in pridobitvi realne slike zmogljivosti sistema. Nato bo sledila reforma. "To smo obljubili, zato delamo hitro in veliko," je dejal minister.