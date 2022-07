Na izredni seji ta teden predvidoma tudi zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu

Ljubljana, 11. julija - Poslanke in poslanci bodo predvidoma še v tem tednu odločali o predlogu zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti. Izredna seja DZ se bo predvidoma začela v četrtek in nadaljevala v petek, je razvidno iz dnevnega reda kolegija predsednice DZ.