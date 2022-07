Voznik kombija prevažal 17 prebežnikov

Lenart, 13. julija - V torek so policisti na pomurski avtocesti ustavili kombi z avstrijsko registracijo zaradi suma, da so v vozilu ilegalni prebežniki. Pri pregledu vozila so ugotovili, da voznik v tovornem delu kombija prevaža 17 tujcev. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jih odpeljali v azilni dom, voznika pa so pridržali, so sporočili s policije.