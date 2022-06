ZN ponudil podporo pri preiskavi vojnih zločinov v Maliju

Bamako, 21. junija - Mirovna misija ZN v Maliju (MINUSMA) želi po sobotnem in nedeljskem pokolu več kot 130 civilistov v osrednji malijski regiji Bandiagara podpreti preiskavo in identifikacijo storilcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tiskovni predstavnik misije je danes napade označil za grozljive in hudo kršitev mednarodnega prava.