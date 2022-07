Podjetja v luči energetske krize iščejo alternative, a te terjajo čas

Ljubljana, 12. julija - Podjetja zaradi skrbi glede morebitnih prekinitev dobave zemeljskega plina že iščejo poti do alternativnih rešitev, a te terjajo svoj čas in sredstva ter povezovanje več deležnikov, so za STA pojasnili na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Tudi nekateri odjemalci opozarjajo, da preklopa na druge energente ne morejo izvesti v kratkem času.