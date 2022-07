Vlada predlaga varčevanje z energijo v zgradbah v lasti države

Ljubljana, 8. julija - Cilj vlade je, da bi v zgradbah v lasti države zmanjšali porabo energije za deset odstotkov. S tem namenom je na današnji seji sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja. Med drugim se nanašajo na temperaturo hlajenja in ogrevanja.