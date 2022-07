Lani v Sloveniji največja poraba zemeljskega plina v zadnjem desetletju

Maribor, 11. julija - Odjemalci zemeljskega plina v Sloveniji so lani porabili šest odstotkov več plina kot predlani in največ v posameznem letu od leta 2010. Gospodinjstva, ki porabijo okoli tretjino plina iz distribucijskega omrežja, so porabo povečala za 12 odstotkov. Rast veleprodajnih cen se je v najnižjih maloprodajnih odrazila proti koncu leta.