V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo, da stanovalci domov za starejše vse težje pridejo do družinskega zdravnika

Ljubljana, 11. julija - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da stanovalci v domovih za starejše vse težje pridejo do družinskega zdravnika, saj so zdravstveni domovi drastično zmanjšali prisotnost družinskih zdravnikov ali celo zavrnili zagotavljanje domskega zdravnika. Ministrstvo za zdravje in ZZZS zato pozivajo k ukrepanju.