Podražitve po mnenju skupnosti socialnih zavodov ogrožajo projekte v domovih

Ljubljana, 17. maja - Prekratki roki za končanje del in visoka rast cen gradbenega materiala in storitev ogrožajo izvedbo projektov za varno bivalno okolje ter izgradnjo dnevnih centrov in zmogljivosti za začasne namestitve v domovih, navaja skupnost socialnih zavodov. Glede na anketo med socialnovarstveni zavodi jih 25 dodatno potrebuje skoraj 18 milijonov evrov.