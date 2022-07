V dolini Vrata se po asfaltiranju ceste uresničujejo bojazni o prometnem kaosu

Mojstrana, 5. julija - Ob začetku poletne turistične sezone so se uresničile bojazni kranjskogorske občine in turističnih delavcev o prometnem kaosu v dolini Vrata. Veliko število vozil, ki so jih v dolini našteli minuli konec tedna, napoveduje rekorden obisk in tudi vrsto težav, ker načrtovani prometni režim po asfaltiranju ceste še ni vzpostavljen.