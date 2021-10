Na vrh Vitranca namesto gondole štirisedežnica

Kranjska Gora, 5. oktobra - Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora ob zaključku poletne sezone začenja s postavitvijo štirisedežnice do vrha Vitranca. Nova žičniška naprava bo nadomestila staro enosedežnico, ki že več let ne obratuje. V Kranjski Gori so si sicer prizadevali za postavitev gondole, vendar zanjo niso dobili naravovarstvenega soglasja.