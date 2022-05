Ob nadaljevanju asfaltiranja ceste v dolino Vrata popolna zapora

Mojstrana, 11. maja - Direkcija RS za infrastrukturo nadaljuje z izvedbo protiprašne zaščite in s popravilom zidov ter prepustov na državni cesti od Mojstrane v dolino Vrata. Od tega četrtka pa do 30. junija je zato med delovnimi dnevi predvidena popolna zapora ceste od 7.30 do 18. ure. Ob koncih tedna pa popolne zapore ceste ne bo.