Začenja se asfaltiranje ceste v dolino Vrata

Mojstrana, 26. septembra - Direkcija RS za infrastrukturo bo v ponedeljek pristopila k asfaltiranju makadamske ceste od Mojstrane v dolino Vrata. V času izvajanja del je do 22. novembra vse dni od ponedeljka do petka med 7.30 in 17. uro predvidena popolna zapora ceste. V lokalni skupnosti so asfaltiranja veseli, želijo pa si tudi vzpostavitve posebnega prometnega režima.