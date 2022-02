Afriška unija obsodila val državnih udarov

Adis Abeba, 6. februarja - Voditelji Afriške unije (AU) so na vrhu v Adis Abebi danes obsodili nedavni "val" državnih udarov, zaradi katerega so suspendirali članstvo več državam članicam, je danes dejal visoki uradnik. Prekinili pa so razpravo o tem, ali naj Izraelu odvzamejo status opazovalca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.