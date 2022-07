V soboto potrdili 367 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 3. julija - V soboto so v Sloveniji ob 295 PCR-testih in 1273 antigenskih testih potrdili 367 okužb z novim koronavirusom. To je 767 manj kot v petek, toda 117 več kot prejšnjo soboto. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 10.045 aktivnih primerov okužbe.