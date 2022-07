V Sydneyju po silovitem deževju množičen beg zaradi poplav

Sydney, 3. julija - Veliki deli največjega avstralskega mesta Sydney so danes pod vodo, potem ko je območje prizadelo močno deževje in povzročilo hude poplave v nižje ležečih predelih. V nekaterih predmestjih je voda visoka celo meter in pol. Ker deževja še ni konec, oblasti ljudi pozivajo k nujni evakuaciji, poročajo tuje tiskovne agencije.