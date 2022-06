WHO v odgovor na porast lakote v vzhodni Afriki širi svoje aktivnosti

Nairobi, 30. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v odgovor na hudo pomanjkanje hrane in lakoto v vzhodni Afriki širi svoje dejavnosti v tej regiji, so zapisali v poročilu, ki so ga danes objavili na spletu. Osredotočili se bodo na preprečevanje hude podhranjenosti in širjenja nalezljivih bolezni ter na zagotavljanje nujne zdravstvene oskrbe.