Močno deževje na Češkem povzročilo poplave in številne nesreče

Praga, 30. junija - Močno deževje in nevihte na Češkem so danes povzročile poplave in številne nesreče, med drugim tudi železniško nesrečo v bližini Prage, v kateri je bilo pet oseb lažje poškodovanih. Nacionalna vremenska služba je medtem opozorila, da se bodo nevihte po državi nadaljevale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.