V Londonu obeležili 50. obletnico prve parade ponosa

London, 2. julija - V Londonu so danes pripadniki in podporniki skupnosti LGBTQ praznovali 50. obletnico prve parade ponosa in obeležili pol stoletja napredka v boju za enakost in strpnost, hkrati pa opozorili, da je treba za pravice in proti diskriminaciji skupnosti LGBTQ storiti še več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.