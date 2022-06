V Istanbulu prijeli številne protestnike za pravice skupnosti LGBT

Istanbul, 26. junija - Turška policija je v Istanbulu prijela več kot 200 udeležencev protesta za pravice skupnosti LGBT, poroča nemška tiskovna agencija. Oblasti so sicer pred tem prepovedale shod, udeležence z mavričnimi zastavami in drugimi simboli spolne raznolikosti, ki so se vendarle zbrali, pa je policija odpeljala.