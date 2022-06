Turška policija dan po pridržanju izpustila udeležence istanbulske parade ponosa

Istanbul, 27. junija - Turška policija je izpustila skoraj 400 aktivistov, ki so bili pridržani v nedeljo med parado ponosa v Istanbulu, so danes sporočili organizatorji shoda. Policija je zagovornike pravic skupnosti LGBTQ pridržala že pred napovedanim shodom, ki so ga oblasti tako kot že pretekla leta prepovedale.