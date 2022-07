New York želi pravico do splava zapisati v ustavo zvezne države

New York, 2. julija - Ameriška zvezna država New York je v petek začela postopek zapisa pravice do umetne prekinitve nosečnosti in dostopa do kontracepcije v ustavo zvezne države. Zakonodaja zvezne države New York sicer že dovoljuje splav, ta poteza pa bi pomenila še dodatno pravno zaščito za ta poseg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.