WHO obžaluje odločitev vrhovnega sodišča ZDA glede splava

Ženeva, 29. junija - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes v Ženevi izjavil, da bo odločitev vrhovnega sodišča ZDA, da odpravi zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti, privedla do umiranja nosečnic. Znanstveni podatki že desetletja potrjujejo, da varen in zakonit dostop do splava rešuje življenja.