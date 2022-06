Biden odločitev vrhovnega sodišča ZDA označil za ekstremno in napovedal ukrepe

Washington, 24. junija - Ameriški predsednik Joe Biden je v odzivu na današnjo odločitev vrhovnega sodišča ZDA, ki je odpravila pravico do splava dejal, da gre za žalosten dan za sodišče in vso državo. Napovedal je, da se bo zvezna vlada borila za ženske, ki bodo želele opraviti splav, in pozval volivce, naj povedo svoje mnenje novembra.