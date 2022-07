Turistični obisk na Hrvaškem blizu obisku iz leta 2019, prilivi za 24 odstotkov višji

Zagreb, 4. julija - Na Hrvaškem so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 5,7 milijona turističnih prihodov in 24,7 milijona nočitev, kar je 120 oziroma 107 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. Prilivi iz turističnih dejavnosti so v prvih šestih mesecih dosegli 12,88 milijard kun (1,71 milijarde evrov).