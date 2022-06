V Črni gori razočarani nad turističnim obiskom

Budva, 21. junija - Število turistov v Črni gori v juniju ni izpolnilo pričakovanj turističnih ponudnikov, saj so hoteli in apartmaji popolnjeni le do okoli 50-odstotno, je v nedeljo pisal črnogorski časnik Pobjeda. Največ gostov v Črni gori pričakujejo med 15. julijem in 15. avgustom, cene pa bodo ostale enake kot lani, napovedujejo lastniki apartmajev in hotelirji.