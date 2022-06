Na Hrvaškem v hotelih in kampih do aprila skoraj 200 odstotkov več turistov kot lani

Zagreb, 11. junija - Na Hrvaškem je v komercialnih nastanitvah v prvih štirih mesecih bivalo 1,5 milijona turistov, ki so ustvarili 4,4 milijona nočitev. To je 184 oz. 190 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki državnega zavoda za statistiko. Največ nočitev so ustvarili Nemci, Slovenci, Avstrijci ter turisti iz Velike Britanije, Italije in ZDA.