Evropska komisija v odgovoru poslancu Nemcu od Italije pričakuje pojasnila glede otroških dodatkov

Bruselj, 1. julija - Evropska komisija se je odzvala na pobudo evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D/SD), ki je nanjo naslovil vprašanje za ugotavljanje morebitne diskriminacije Italije glede pravice do otroškega dodatka za čezmejne delavce in druge, ki živijo v drugi članici in delajo v Italiji. Komisija od Italije pričakuje pojasnila in ukrepanje.