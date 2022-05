Avstrija kljub odločitvi Sodišča EU podaljšuje nadzor na meji

Dunaj, 11. maja - Avstrija je Evropsko komisijo obvestila, da podaljšuje nadzor na mejah z Madžarsko in Slovenijo, je danes sporočil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Med razlogi za to so na Dunaju tokrat navedli tudi vojno v Ukrajini. Nadzor na mejah bi se sicer iztekel ob polnoči, a ga bodo podaljšali vsaj še za pol leta.