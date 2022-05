Slovenski evroposlanci kritični zaradi avstrijskega podaljšanja nadzora na meji

Bruselj, 17. maja - Pet slovenskih evroposlancev je danes na Dunaj in Bruselj naslovilo javno pismo, v katerem so bili kritični do nedavne odločitve Avstrije za vnovično podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo. Ukrep so označili za neupravičenega in nesorazmernega. Dodali so, da to potrjuje tudi veljavna evropska zakonodaja in nedavno izdano mnenje Sodišča EU.