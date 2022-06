Zaradi tihotapljenja prebežnikov štirje osumljenci v priporu

Ljubljana, 29. junija - V četrtek so ljubljanski kriminalisti zaključili preiskavo zoper hudodelsko združbo. Po ugotovitvah policije je glavni osumljenec in organizator 33-letni državljan Afganistana, ki je s tremi slovenskimi pomočniki organiziral in opravljal prevoze tujcev v Slovenijo in druge države. Preiskovalni sodnik je za vse štiri osumljence odredil pripor.