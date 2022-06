V NSi še teče premislek, kako na predsedniške volitve

Ljubljana, 29. junija - V NSi bodo čez poletje našli kandidata "oziroma se odločili, koga podpreti na predsedniških volitvah", je danes dejal vodja poslancev Janez Cigler Kralj. Po njegovih besedah bodo pretehtali vse možnosti in nato sporočili svojo odločitev. NSi se je namreč na vsake volitve do zdaj pripravila resno in realno, je še poudaril.