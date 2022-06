Noveli zakona o nalezljivih boleznih se obeta podpora

Ljubljana, 28. junija - Predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, o katerem je danes na izredni seji razpravljal DZ, se obeta podpora. To so napovedali v poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica. V opozicijski SDS predloga ne bodo podprli, v NSi pa mu ne bodo nasprotovali, saj se jim zdi pomembno odpraviti neustavnost. O predlogu bodo poslanci glasovali v sredo.