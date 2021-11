V Pravni mreži za varstvo demokracije pripravili novelo zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 29. novembra - V Pravni mreži za varstvo demokracije so v sodelovanju s strokovnjaki pripravili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki po njihovih navedbah omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo. Predlog so posredovali vsem poslanskim skupinam v DZ.