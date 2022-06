Odbor za zdravstvo prižgal zeleno luč noveli zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 23. junija - Na odboru DZ za zdravstvo so poslanci obravnavali in potrdili koalicijski predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. V opoziciji so bili do predloga kritični, še posebej do predlagane oblike nadzora DZ nad vladnimi epidemičnimi ukrepi. V koaliciji so poudarjali, da vlada ne more biti edini organ, ki odloča o posegih v človekove pravice.