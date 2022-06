Malo gospodarstvo zaradi energetske krize od vlade pričakuje takojšnje ukrepanje in pomoč

Ljubljana, 28. junija - Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je na današnji seji razpravljal predvsem o aktualni energetski krizi. Obrtniki in podjetniki od vlade pričakujejo takojšnje ukrepanje in pomoč za celotno malo gospodarstvo, ne zgolj za posamezne panoge, so sporočili z OZS.